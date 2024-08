Tailandia: La Corte Costituzionale destituisce il Primo Ministro Srettha Thavisin

14 Agosto 2024_ La Corte Costituzionale della Thailandia ha deciso di destituire Srettha Thavisin dalla carica di Primo Ministro con un voto di 5 a 4. Questa decisione ha scosso il partito Pheu Thai, di cui Thavisin è un esponente, generando preoccupazioni all'interno del partito stesso. La controversia è emersa a seguito di un ricorso presentato da 40 membri del Senato, che hanno contestato la legittimità della nomina di Thavisin a causa di precedenti condanne penali. La Corte ha stabilito che la sua nomina violava le disposizioni costituzionali riguardanti l'idoneità dei membri del governo, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. La situazione politica in Thailandia rimane tesa, con possibili ripercussioni su vari progetti governativi in corso.