Tailandia: La Corte Costituzionale esamina la petizione contro Thaksin Shinawatra e il Pheu Thai

23 Ottobre 2024_ La Corte Costituzionale della Thailandia sta valutando se accettare una petizione che accusa l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra e il partito Pheu Thai di tentare di minare la monarchia costituzionale. La petizione, presentata dall'avvocato Teerayut Suwankesorn, include sei punti a sostegno delle accuse e chiede che Thaksin venga fermato nel suo operato. Teerayut ha anche chiesto che il Pheu Thai non venga utilizzato come strumento per tali scopi. La Corte ha richiesto un rapporto all'Ufficio del Procuratore Generale riguardo alle azioni intraprese in merito alla petizione, come riportato da Bangkok Post. La situazione si inserisce in un contesto politico teso, con il Pheu Thai che continua a negare le accuse di influenza da parte di Thaksin, ex premier esiliato e figura controversa della politica thailandese.