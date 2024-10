Tailandia: La Fondazione Mae Fah Luang riceve il premio Res Publica in Italia

28 Ottobre 2024_ La Fondazione Mae Fah Luang, sotto la protezione reale, ha ricevuto il prestigioso premio Res Publica per il suo impegno nello sviluppo sostenibile e nella qualità della vita. Il riconoscimento è stato conferito durante una cerimonia tenutasi a Mondovì, in Italia, il 26 ottobre 2024, e celebra le organizzazioni che contribuiscono al benessere della comunità. La fondazione è nota per i suoi progetti di riforestazione e per aver migliorato le condizioni di vita delle comunità montane in Thailandia, contribuendo anche a combattere la coltivazione di oppio. Questo premio rappresenta un importante traguardo per la fondazione, che celebra 36 anni di attività, come riportato da dailynews.co.th. La cerimonia ha messo in evidenza la cooperazione internazionale e l'importanza di iniziative che uniscono diverse culture per il bene comune.