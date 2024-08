Tailandia: La modella Taew-Ning presenta Bottega Veneta in un servizio fotografico esclusivo

19 Agosto 2024_ La giovane attrice e modella tailandese Taew-Ning Kanyaweer ha recentemente posato per un servizio fotografico ispirato alla collezione Pre Fall 2024 di Bottega Veneta, un prestigioso marchio di moda italiano. Il servizio, realizzato in collaborazione con L'Officiel Thailand, mette in risalto l'eleganza e la maestria artigianale del brand, con un design che riflette la cultura contemporanea e il concetto di rinascita. Taew-Ning, che ha guadagnato popolarità nel settore dell'intrattenimento, è stata scelta come ambasciatrice del marchio e ha partecipato alla Milano Fashion Week, dove ha potuto apprezzare l'autenticità dello stile italiano. La notizia è stata riportata da lofficielthailand.com e sottolinea l'importanza della moda italiana nel panorama globale, evidenziando il legame tra Tailandia e Italia nel mondo della moda.