Tailandia: La polizia centrale CIB rafforza la sua indipendenza

12 Ottobre 2024_ La polizia centrale della Tailandia, nota come CIB, sta lavorando per consolidare la sua indipendenza operativa. Questo sforzo mira a garantire che le indagini siano condotte senza interferenze esterne, aumentando così l'efficacia delle operazioni di polizia. La CIB si sta impegnando a migliorare la trasparenza e la responsabilità all'interno delle sue pratiche investigative. Queste misure sono parte di un'iniziativa più ampia per riformare le forze di polizia nel paese, affrontando le preoccupazioni riguardo alla corruzione e all'abuso di potere. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. La CIB, acronimo di Central Investigation Bureau, è l'agenzia investigativa principale della polizia thailandese, responsabile di indagini su crimini gravi e complessi.