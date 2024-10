Tailandia: La polizia chiede mandati di arresto per dirigenti di iCon Group accusati di truffa

12 Ottobre 2024_ La Royal Thai Police (RTP) ha annunciato l'intenzione di richiedere al tribunale penale mandati di arresto per quattro dirigenti...

12 Ottobre 2024_ La Royal Thai Police (RTP) ha annunciato l'intenzione di richiedere al tribunale penale mandati di arresto per quattro dirigenti della iCon Group, un'azienda accusata di gestire uno schema Ponzi. Questa azione legale segue le indagini su presunti reati finanziari che hanno coinvolto la società, suscitando preoccupazioni tra gli investitori. La RTP sta cercando di garantire che i responsabili di questa truffa siano portati davanti alla giustizia per proteggere i cittadini. La notizia è stata riportata dal Bangkok Post. La iCon Group è un'azienda tailandese che ha attirato l'attenzione per le sue pratiche commerciali controverse, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli investimenti nel paese.