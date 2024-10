05 Ottobre 2024_ Il governo tailandese guidato da Phaethongthan Shinawatra, leader del partito Pheu Thai, sta guadagnando popolarità tra i cittadini grazie a un programma di distribuzione di sussidi monetari. Recentemente, il governo ha erogato 10.000 baht a persone con disabilità e titolari di carte di assistenza sociale, contribuendo a migliorare l'immagine del premier, nonostante le critiche sulla sua giovane età e mancanza di esperienza politica. I sondaggi mostrano che Phaethongthan è ora il politico più apprezzato in Tailandia, un risultato attribuito alla sua politica di aiuti economici. La notizia è riportata da dailynews.co.th. Questo sviluppo avviene in un contesto di difficoltà economiche nel paese, dove il sostegno finanziario è visto come una risposta efficace alle esigenze della popolazione.