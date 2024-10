Tailandia: La principessa Sirindhorn promuove il diritto al cibo per tutti

07 Ottobre 2024_ La principessa Maha Chakri Sirindhorn ha sottolineato l'importanza del diritto al cibo per tutti durante la celebrazione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2024, tenutasi a Bangkok. Nel suo intervento, ha evidenziato che, nonostante i produttori agricoli globali possano nutrire l'intera popolazione mondiale, la fame continua a persistere, specialmente nella regione Asia-Pacifico. La principessa ha anche messo in guardia contro i rischi legati a diete poco salutari, che contribuiscono all'aumento di malattie non trasmissibili e a problemi di salute pubblica. Ha concluso affermando che il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale, che va oltre la semplice sopravvivenza. La notizia è riportata dal Bangkok Post. La principessa Sirindhorn è un'importante figura pubblica in Thailandia, nota per il suo impegno in ambito sociale e per la promozione di iniziative a favore della salute e dell'alimentazione.