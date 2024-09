Tailandia: La questione dell'amnistia secondo la legge 112 continua a infiammare il dibattito pubblico

22 Settembre 2024_ La questione dell'amnistia legata alla legge 112 in Tailandia rimane un tema di grande attualità, con il governo che si trova a dover affrontare pressioni per redigere una nuova legislazione. Le discussioni si intensificano mentre le responsabilità vengono attribuite all'esecutivo per la gestione della situazione. La legge 112, che riguarda la lesa maestà, è al centro di un acceso dibattito politico e sociale nel Paese. Le opinioni divergenti sulla sua applicazione e sulle possibili riforme continuano a generare tensioni tra i vari gruppi di interesse. La notizia è riportata da Daily News. La legge 112 è stata introdotta per proteggere la monarchia thailandese, ma è spesso criticata per il suo uso come strumento di repressione politica.