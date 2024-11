Tailandia: La scadenza del caso Tak Bai solleva preoccupazioni per la sicurezza nel profondo sud

02 Novembre 2024_ La scadenza del termine di 20 anni per il processo relativo al massacro di Tak Bai ha suscitato forti critiche nei confronti delle autorità giudiziarie tailandesi. Gli osservatori avvertono che la mancata giustizia potrebbe alimentare l'insurrezione nella regione meridionale, già instabile, minando la fiducia della popolazione nel governo. La scadenza è stata dichiarata il 28 ottobre, chiudendo un caso in cui sette manifestanti musulmani furono uccisi nel 2004. La fonte di queste informazioni è il Bangkok Post. Le famiglie delle vittime hanno avviato azioni legali contro ex funzionari, mentre il governo è sotto pressione per riformare le leggi sulla prescrizione dei reati.