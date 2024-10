Tailandia: Lamborghini Bangkok celebra la cucina vegana con un evento esclusivo

23 Ottobre 2024_ Lamborghini Bangkok ha recentemente organizzato l'evento "Experience Thai Vegan Elegance" per promuovere la salute e il benessere, un tema sempre più rilevante a livello globale. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità e appassionati del marchio, che hanno potuto gustare piatti vegani ispirati alla tradizione culinaria thailandese, preparati dal ristorante Vegan Mahanakhon. Tra gli ospiti d'onore, il direttore regionale di Lamborghini, Francesco Scardoni, ha sottolineato l'importanza di unire il lusso automobilistico con uno stile di vita sano. La notizia è stata riportata da togetherdriven.com, evidenziando l'interesse crescente per la cucina vegana anche in contesti di alta gamma. Lamborghini Bangkok, situata in una delle aree più prestigiose della capitale, continua a posizionarsi come un punto di riferimento per eventi esclusivi che uniscono eleganza e innovazione.