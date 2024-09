Tailandia: Lamborghini Bangkok e Cubic Fitness promuovono il benessere con eventi esclusivi

11 Settembre 2024_ Lamborghini Bangkok ha collaborato con Cubic Fitness per organizzare un evento dedicato al fitness, invitando celebrità e appassionati a partecipare a sessioni di allenamento esclusive. L'iniziativa, intitolata "Rev Up Your Fitness", ha incluso diverse attività come Personal Training, HIIT e Spin, tutte guidate da esperti trainer. Durante l'evento, sono stati presentati anche drink salutari per supportare il benessere dei partecipanti, sottolineando l'importanza di una corretta alimentazione. La notizia è stata riportata da realtimecarmagazine.com. Lamborghini, marchio italiano di auto sportive, continua a espandere la sua presenza in Tailandia, offrendo esperienze uniche che uniscono lusso e salute.