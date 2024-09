Tailandia: Lamborghini Bangkok promuove il fitness con eventi esclusivi

16 Settembre 2024_ Lamborghini Bangkok ha recentemente organizzato un evento esclusivo chiamato 'Rev Up Your Fitness', in collaborazione con Cubic...

16 Settembre 2024_ Lamborghini Bangkok ha recentemente organizzato un evento esclusivo chiamato 'Rev Up Your Fitness', in collaborazione con Cubic Fitness, per promuovere uno stile di vita sano tra i suoi clienti. L'evento ha visto la partecipazione di celebrità e appassionati del marchio, che hanno potuto partecipare a diverse attività di fitness, tra cui sessioni di personal training e programmi HIIT. Inoltre, sono stati presentati drink salutari da Two Thunder Coffee Roasters, per supportare la nutrizione dei partecipanti. La notizia è stata riportata da carlifeway.com, evidenziando l'impegno di Lamborghini nel coniugare lusso e benessere. Lamborghini Bangkok, situata in una delle aree più prestigiose della capitale, continua a rafforzare il suo legame con il lifestyle italiano attraverso eventi che uniscono sport e eleganza.