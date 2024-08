Tailandia: Lamborghini presenta l'esclusivo Huracan STJ in occasione del Songkran

02 Agosto 2024_ Lamborghini ha svelato il suo nuovo modello esclusivo, l'Huracan STJ, in un evento che ha coinciso con le celebrazioni del Songkran...

02 Agosto 2024_ Lamborghini ha svelato il suo nuovo modello esclusivo, l'Huracan STJ, in un evento che ha coinciso con le celebrazioni del Songkran in Thailandia. Questo coupé sportivo a due porte è una versione limitata, con solo 10 esemplari disponibili, e rappresenta l'ultimo modello della serie Huracan, che sarà presto sostituita da un'auto ibrida. Il design del veicolo include dettagli personalizzati e una potenza impressionante di 640 cavalli, mantenendo il motore V10 della tradizione Lamborghini. La notizia è stata riportata da autoinfo.co.th, evidenziando l'importanza del marchio italiano nel panorama automobilistico globale. L'Huracan STJ, il cui nome deriva da 'Super Trofeo Jota', celebra l'eccellenza dell'ingegneria italiana e la passione per le auto sportive.