Tailandia: Lamborghini protagonista al Bangkok Imported Car & Used Car Show 2024

10 Luglio 2024_ La 15ª edizione del Bangkok Imported Car & Used Car Show si terrà dal 10 al 14 luglio 2024 presso l'Exhibition Hall 11-12 dell'Impact Muang Thong Thani. L'evento, organizzato da Grand Prix International Public Company Limited, mira a rilanciare il mercato delle auto usate e importate in Tailandia. Tra i partecipanti spicca Renazzo Motors, distributore ufficiale di Lamborghini, il celebre marchio italiano di supercar. La presenza di Lamborghini sottolinea l'importanza del mercato tailandese per i brand automobilistici di lusso italiani. Lo riporta carlifeway.com. L'evento includerà anche altre attività e promozioni per attrarre un vasto pubblico di appassionati e potenziali acquirenti.