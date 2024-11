Tailandia: L'Amerigo Vespucci celebra 72 anni del re a Phuket

07 Novembre 2024_ L'Amerigo Vespucci, la storica nave a vela italiana, ha attraccato a Phuket per celebrare il 72° compleanno del re della Thailandia e rafforzare le relazioni diplomatiche tra Italia e Thailandia, che durano da oltre 156 anni. Il governatore di Phuket e l'ambasciatore italiano Paolo Dionisi hanno accolto l'equipaggio, sottolineando l'importanza di questo evento, che segna la prima visita della nave nella provincia. Durante la sua permanenza, l'Amerigo Vespucci ospiterà eventi e attività, inclusa una sfilata di moda il 8 novembre, per coinvolgere la comunità locale. La nave, simbolo della tradizione marittima italiana, è un'importante opportunità per promuovere la cultura italiana in Thailandia, come riportato da prachachat.net. L'Amerigo Vespucci, in viaggio intorno al mondo, partirà da Phuket l'11 novembre per proseguire verso Mumbai, India.