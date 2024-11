Tailandia: L'Amerigo Vespucci saluta Phuket dopo una visita ufficiale

12 Novembre 2024_ Il 11 novembre 2024, il veliero Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana ha lasciato il porto di Phuket, Thailandia, dopo una visita ufficiale dal 5 all'11 novembre. Durante il soggiorno, si sono svolte esercitazioni congiunte tra la nave italiana e la Marina thailandese, rafforzando i legami tra i due paesi. L'Amerigo Vespucci, noto come una delle navi più belle del mondo, è in missione per promuovere la consapevolezza ambientale e il rispetto per il mare. La notizia è stata riportata da phigudkhaow.com, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nel settore navale. La nave proseguirà il suo viaggio verso Mumbai, India, continuando la sua missione di ambasciatore della cultura e dell'ambiente.