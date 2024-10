Tailandia: Lanciata la campagna 'Amazing Thailand' per rilanciare il turismo

08 Ottobre 2024_ Il governo thailandese ha avviato la campagna 'Amazing Thailand' con l'obiettivo di attrarre oltre 40 milioni di visitatori stranieri e generare 3 trilioni di baht di entrate nel prossimo anno. Durante la presentazione, il primo ministro ha delineato tre strategie chiave: 'Unique Thai Charm', 'Sustainable Tourism' e 'Digital Tourism'. La campagna prevede anche un nuovo schema di visto per aumentare il numero di turisti a lungo termine. Questa iniziativa mira a rafforzare l'industria turistica del Paese, fondamentale per l'economia thailandese. La notizia è stata riportata da Bangkok Post. La Thailandia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, nota per le sue spiagge, la cultura vibrante e la cucina deliziosa.