Tailandia: L'arte e il design italiano ispirano la creatività di un'artista thailandese

02 Agosto 2024_ La talentuosa artista thailandese Oranlin Lojanagosinthorn, fondatrice del marchio Season of Living, ha recentemente condiviso la sua passione per l'arte e il design, influenzata dalla sua formazione in Italia. Dopo aver studiato presso il Central Saint Martins nel Regno Unito e successivamente alla Florence Academy of Art, ha integrato elementi di alta qualità provenienti dall'Italia nel suo lavoro. La sua casa, un mix di arte e design, riflette esperienze di vita e oggetti raccolti durante i suoi viaggi, creando un ambiente vibrante e personale. La notizia è stata riportata da baanlaesuan.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel suo percorso artistico. Oranlin continua a esporre le sue opere, contribuendo a un dialogo culturale tra Tailandia e Italia.