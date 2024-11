Tailandia: Le elezioni presidenziali statunitensi influenzeranno l'economia thailandese

04 Novembre 2024_ Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, previste per il 5 novembre, rappresentano un momento cruciale per l'economia...

04 Novembre 2024_ Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, previste per il 5 novembre, rappresentano un momento cruciale per l'economia thailandese, indipendentemente dal vincitore tra Donald Trump e Kamala Harris. Gli esperti avvertono che, sia che Trump ritorni alla presidenza o che Harris venga eletta, ci saranno impatti significativi sul commercio e sull'export thailandese. In particolare, si prevede una diminuzione delle esportazioni verso gli Stati Uniti e un aumento delle importazioni, con conseguenti effetti sul saldo commerciale. Le aziende thailandesi dovranno adattarsi rapidamente alle nuove politiche commerciali che potrebbero emergere a seguito delle elezioni, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. La situazione economica globale e le relazioni commerciali con la Cina rimangono fattori chiave da monitorare per il futuro del commercio thailandese.