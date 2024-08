Tailandia: Le PMI sostengono le nuove politiche del governo

17 Agosto 2024_ Le piccole e medie imprese (PMI) tailandesi esprimono fiducia nelle nuove politiche del governo, ritenendole favorevoli per la crescita economica. La Camera di Commercio tailandese ha confermato il proprio supporto, sottolineando l'importanza di misure che stimolino l'innovazione e l'accesso ai finanziamenti. Le PMI, che rappresentano una parte significativa dell'economia nazionale, si aspettano che queste politiche possano migliorare le loro opportunità di sviluppo. La collaborazione tra il governo e il settore privato è vista come cruciale per affrontare le sfide economiche attuali. Lo riporta il sito di notizie เดลินิวส์. Le PMI in Tailandia sono fondamentali per l'occupazione e la crescita economica, contribuendo in modo sostanziale al PIL del paese.