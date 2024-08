Tailandia: L'industria dell'acciaio locale in crisi a causa delle importazioni cinesi

12 Agosto 2024_ L'industria dell'acciaio in Thailandia sta affrontando una crisi a causa dell'aumento delle importazioni di acciaio dalla Cina, che ha portato a una bassa capacità produttiva locale. La società Millcon Steel ha annunciato una sospensione temporanea delle operazioni a causa della diminuzione delle vendite e della liquidità. Il presidente della Thai Industry Council ha richiesto al Ministero dell'Industria di controllare l'apertura di nuove fabbriche di acciaio, poiché la capacità produttiva attuale è già sufficiente per soddisfare la domanda interna. Nel 2023, le importazioni di acciaio dalla Cina hanno raggiunto un valore di 18 miliardi di baht, evidenziando l'impatto negativo sulle aziende locali. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. La situazione attuale solleva preoccupazioni per la sicurezza economica dell'industria dell'acciaio thailandese e per i posti di lavoro nel settore.