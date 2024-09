Tailandia: L'Italia ispira la creazione di prodotti lifestyle in Thailandia

15 Settembre 2024_ L'ufficio per la promozione del commercio estero della Thailandia ha pubblicato un rapporto che esplora come l'Italia influenzi la...

15 Settembre 2024_ L'ufficio per la promozione del commercio estero della Thailandia ha pubblicato un rapporto che esplora come l'Italia influenzi la creazione di prodotti lifestyle in Thailandia. Il documento evidenzia l'importanza della cultura e dell'arte italiana, risalente all'epoca romana, nella produzione di articoli di lusso e moda. Inoltre, si sottolinea come marchi italiani di fama mondiale come Gucci e Prada continuino a guidare il settore del design e della moda, ispirando i produttori thailandesi. La notizia è riportata da thestructure.live. Questo scambio culturale rappresenta un'opportunità per la Thailandia di elevare la qualità e il design dei propri prodotti, aprendosi a mercati internazionali.