Tailandia: L'Italia porta il lusso degli occhiali con Marcolin Group

01 Agosto 2024_ La Tailandia accoglie tre prestigiosi marchi di occhiali italiani grazie alla collaborazione tra Eyelink Vision e Marcolin Group. I brand TOM FORD, ZEGNA e MAX MARA saranno ora disponibili nel mercato tailandese, offrendo ai clienti locali e internazionali l'opportunità di indossare occhiali di alta moda. L'evento di lancio, tenutosi al Gaysorn Urban Resort, ha visto la partecipazione di celebrità e influencer, sottolineando l'importanza di questa iniziativa nel panorama della moda tailandese. La notizia è stata riportata da prsociety.net, evidenziando come l'Italia continui a influenzare il settore del lusso in tutto il mondo. I nuovi occhiali rappresentano non solo un accessorio di moda, ma anche un simbolo di eleganza e qualità, tipici del design italiano.