Tailandia: Lo chef italiano Stefano Mori porta l'eccellenza culinaria a Phuket

15 Settembre 2024_ Stefano Mori, chef specializzato in cucina italiana, ha recentemente iniziato la sua avventura al ristorante Portofino presso il Le Méridien Beach Resort di Phuket, Tailandia. Originario di Roma, Mori ha accumulato esperienze in ristoranti stellati Michelin in Europa e ha ricevuto premi prestigiosi, tra cui il TIMEOUT UAE per il ‘Miglior Ristorante Italiano ad Abu Dhabi’. La sua carriera lo ha portato a lavorare in diverse nazioni, arricchendo il suo bagaglio culturale e culinario. La presenza di Mori in Tailandia rappresenta un'opportunità per gli amanti della cucina italiana di gustare piatti autentici in un contesto esotico. La notizia è stata riportata da bestdestination.tv. L'arrivo di un chef di tale calibro sottolinea l'interesse crescente per la cucina italiana anche in località turistiche come Phuket.