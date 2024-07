Tailandia: Lusso italiano sui fiumi e mari thailandesi con MGC-ASIA

20 Luglio 2024_ MGC-ASIA, leader nella distribuzione di yacht di lusso, introduce in Tailandia i prestigiosi yacht italiani Azimut. Questi yacht, noti per il loro design e prestazioni, saranno disponibili per charter sul fiume Chao Phraya e nelle acque cristalline della Tailandia. L'iniziativa mira a offrire esperienze di lusso personalizzate, con servizi che vanno dai viaggi privati agli eventi aziendali. La società fornirà anche consulenza per l'acquisto e la gestione di yacht per hotel e tour operator locali. Lo riporta il sito inzpy.com. I modelli Azimut, come Flybridge e Magellano, saranno disponibili presso Ocean Marina Yacht Club a Pattaya e Boat Lagoon a Phuket, offrendo un'esperienza di lusso senza pari.