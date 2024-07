Tailandia: Madame Tala Dionisi assume ruoli di leadership diplomatici

19 Luglio 2024_ Madame Tala Dionisi, moglie dell'ambasciatore italiano in Tailandia Paolo Dionisi, ha assunto due importanti ruoli di leadership...

19 Luglio 2024_ Madame Tala Dionisi, moglie dell'ambasciatore italiano in Tailandia Paolo Dionisi, ha assunto due importanti ruoli di leadership quest'anno. Oltre alla presidenza di SHOM 2024, Madame Tala è anche presidente di uno dei principali eventi di raccolta fondi diplomatici annuali. Con una carriera di successo nel marketing e nei media, Madame Tala ha espresso il suo impegno nel promuovere lo scambio culturale e rafforzare i legami diplomatici. La sua esperienza include anche un coinvolgimento attivo in organizzazioni di beneficenza, come Operation Smile Italia Onlus. Lo riporta eliteplusmagazine.com. Madame Tala ha sottolineato l'importanza dell'uguaglianza di genere e del ruolo delle donne nella società, apprezzando l'accoglienza e la cultura tailandese.