14 Agosto 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, festeggia il suo 110° anniversario durante il Monterey Car Week 2024, presentando innovazioni e successi storici. L'evento culmina con il lancio mondiale della supercar MC20 e della sua variante MC20 Icona, che debuttano per la prima volta in Nord America. Inoltre, Maserati ha svelato la MCXtrema, un'auto da corsa esclusiva, al Laguna Seca Circuit, segnando un'importante pietra miliare per il marchio. La celebrazione include anche la House of Maserati, dove i visitatori possono gustare vini pregiati dell'italiana Antinori, evidenziando il legame tra lusso e cultura italiana. La notizia è riportata da easybranches.com. Questo evento sottolinea l'impatto globale di Maserati e la sua continua dedizione all'eccellenza automobilistica.