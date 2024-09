Tailandia: Maserati conquista il mercato LGBTQ+ con personalizzazione e lusso italiano

13 Settembre 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, ha registrato un aumento significativo delle vendite in Thailandia, con un 30% dei nuovi clienti appartenenti alla comunità LGBTQ+. La casa automobilistica, nota per il suo design elegante e le prestazioni elevate, ha saputo attrarre questo segmento di mercato grazie alla possibilità di personalizzare i veicoli secondo le preferenze individuali. Inoltre, Maserati ha recentemente ristrutturato il suo showroom a Siam Paragon, ispirandosi all'estetica delle boutique italiane, creando un'esperienza di acquisto esclusiva. La notizia è stata riportata da positioningmag.com, evidenziando come il marchio italiano continui a espandere la sua influenza anche in Asia. La personalizzazione dei veicoli rappresenta un elemento chiave per attrarre clienti che desiderano esprimere la propria identità attraverso l'automobile.