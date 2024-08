Tailandia: Maserati lancia la sua collezione di orologi in Thailandia

07 Agosto 2024_ Maserati, il prestigioso marchio italiano, ha presentato per la prima volta in Thailandia la sua collezione di orologi, attirando...

07 Agosto 2024_ Maserati, il prestigioso marchio italiano, ha presentato per la prima volta in Thailandia la sua collezione di orologi, attirando l'attenzione degli appassionati di orologeria e collezionismo. La collezione Maserati Sport è caratterizzata da un design ispirato all'ingegneria automobilistica, con meccanismi automatici e dettagli che richiamano il mondo delle corse. Gli orologi non solo offrono funzionalità elevate, ma riflettono anche l'eleganza e la sportività tipiche del marchio, simbolo di lusso e prestazioni. La notizia è stata riportata da marketthink.co. Gli appassionati possono scoprire questi orologi esclusivi presso Timedeco Shop e nei principali centri commerciali del paese, oltre che online.