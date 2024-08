Tailandia: Maserati lancia la sua collezione di orologi nel mercato thailandese

13 Agosto 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, ha recentemente introdotto la sua prima collezione di orologi in Thailandia, attirando l'attenzione degli appassionati di orologeria di lusso. La collezione, denominata Maserati Sport, si ispira all'ingegneria automobilistica del marchio e presenta dettagli di design che richiamano il mondo delle corse. Oltre agli orologi, Maserati ha lanciato anche una nuova linea di gioielli, caratterizzati da un design elegante e sportivo, perfetti per completare ogni look. I prodotti sono disponibili presso Timedeco Shop e nei principali centri commerciali del paese, come riportato da inzpy.com. Questa iniziativa segna un ulteriore passo nella strategia di espansione di Maserati in Asia, un mercato in crescita per i beni di lusso.