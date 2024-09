Tailandia: Maserati potenzia la sua presenza con un nuovo showroom a Bangkok

09 Settembre 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, ha inaugurato un nuovo showroom a Bangkok, rendendo i suoi veicoli di lusso più accessibili ai consumatori tailandesi. Il nuovo spazio, situato al Siam Paragon, è stato progettato per offrire un'esperienza esclusiva e immersiva, riflettendo l'eleganza e la tradizione italiana. Con un investimento di oltre 10 milioni di baht, il showroom presenta un design che combina elementi classici italiani con un'atmosfera moderna, creando un ambiente simile a una galleria d'arte. La notizia è stata riportata da marketeeronline.co, evidenziando l'importanza del mercato tailandese per Maserati, che prevede di consegnare circa 70 veicoli nel 2024. Questo showroom rappresenta il primo esempio in Asia sudorientale di un'esperienza di acquisto personalizzata, in linea con gli standard dei showroom di Milano.