Tailandia: Maserati rassicura sul futuro del marchio in Asia

06 Agosto 2024_ Maserati Thailandia ha confermato che il marchio di auto di lusso italiano non sarà dismesso, nonostante le recenti speculazioni. Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha chiarito che Maserati rimarrà parte integrante del gruppo e continuerà a sviluppare modelli elettrici come il GranTurismo e il GranCabrio. La casa automobilistica è attualmente in fase di transizione verso veicoli completamente elettrici, con piani ambiziosi per il futuro. La notizia è stata riportata da btimes.biz, sottolineando l'importanza di Maserati nel panorama automobilistico globale. La strategia 'DareForward2030' di Stellantis mira a posizionare Maserati come leader nel settore della mobilità sostenibile.