Tailandia: Medici avvertono sui rischi per gli ospedali privati

10 Ottobre 2024_ I medici delle aree rurali della Thailandia hanno lanciato un allerta riguardo alla possibile uscita degli ospedali privati dal sistema di assicurazione sanitaria nazionale (SPS). Questa situazione potrebbe verificarsi se non verranno apportati adeguamenti alle tariffe di cura entro la fine dell'anno. Gli ospedali privati, che svolgono un ruolo cruciale nella fornitura di servizi sanitari, potrebbero trovarsi in difficoltà economiche senza un adeguato supporto finanziario. La questione solleva preoccupazioni sulla sostenibilità del sistema sanitario e sull'accesso alle cure per la popolazione. La notizia è stata riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le autorità sanitarie sono chiamate a trovare soluzioni per garantire la continuità dei servizi e la protezione della salute pubblica.