Tailandia: Mercato petrolifero in crisi a causa delle fluttuazioni dei prezzi

03 Ottobre 2024_ Il mercato petrolifero in Tailandia sta affrontando una crisi a causa delle recenti fluttuazioni dei prezzi del petrolio, che hanno messo in difficoltà i fornitori e i consumatori. Le incertezze globali e le politiche interne stanno influenzando negativamente la stabilità del settore, con un aumento dei costi per i consumatori finali. Le autorità tailandesi stanno valutando misure per mitigare l'impatto economico e garantire la sicurezza energetica del Paese. La situazione attuale ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti del settore, che chiedono interventi urgenti. La notizia è riportata da กรุงเทพธุรกิจ. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio sono un tema cruciale per la Tailandia, un Paese che dipende fortemente dalle importazioni di energia.