Tailandia: Messo al bando il Move Forward Party per minaccia alla monarchia

08 Agosto 2024_ La Corte Costituzionale della Thailandia ha disbandato il Move Forward Party (MFP) e ha vietato ai suoi dirigenti di partecipare a elezioni per dieci anni. I giudici hanno stabilito che il partito rappresentava una minaccia per la monarchia costituzionale e la sicurezza nazionale, a causa della sua proposta di modifica della legge sulla lesa maestà. Tra i dirigenti colpiti dal divieto ci sono il consigliere principale Pita Limjaroenrat e il leader del partito Chaithawat Tulathon. I 142 membri rimanenti del partito hanno 60 giorni per trovare un nuovo partito o perdere il loro status di deputati. La notizia è riportata da Bangkok Post. La decisione della corte evidenzia le tensioni politiche in Thailandia, dove la monarchia gioca un ruolo cruciale nella stabilità del paese.