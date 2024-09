Tailandia: Ministero del Commercio collabora con Wing Yip per promuovere prodotti thailandesi in Europa

23 Settembre 2024_ Il Ministero del Commercio thailandese ha avviato una collaborazione con Wing Yip, un importante rivenditore di prodotti alimentari asiatici nel Regno Unito, per promuovere i prodotti thailandesi nel Regno Unito e in Europa. L'iniziativa mira ad aumentare la visibilità dei prodotti thailandesi attraverso campagne di marketing online e offline, fiere e eventi. Inoltre, il ministero fornirà supporto alle aziende thailandesi che desiderano entrare nei mercati europei. Wing Yip, con negozi a Londra, Birmingham, Manchester e Cricklewood, è noto per la sua vasta gamma di prodotti alimentari asiatici e ha una forte presenza online. La notizia è stata riportata da Bangkok Post. Questa collaborazione rappresenta un'opportunità significativa per le aziende thailandesi di espandere la loro portata commerciale in mercati internazionali.