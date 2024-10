Tailandia: Ministero dell'Industria intensifica controlli su importazioni per combattere prodotti scadenti

07 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Industria thailandese ha ordinato all'Istituto Thai degli Standard Industriali (TISI) di collaborare con il Dipartimento delle Dogane per intensificare i controlli sui beni importati, al fine di prevenire il contrabbando di prodotti di bassa qualità. Il ministro dell'Industria, Akanat Promphan, ha annunciato misure per fermare le importazioni scadenti, chiudendo il canale di importazione EXEMPT 5 dal 1° ottobre. Questo canale era stato utilizzato per importare beni controllati dal TISI in quantità limitate, creando una falla per l'ingresso di prodotti non conformi. Il TISI ha ora istituito un