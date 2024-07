Tailandia: Misure fiscali per incentivare il turismo interno

22 Luglio 2024_ Il Ministro del Turismo e dello Sport della Tailandia, Sermsak Pongpanich, ha annunciato nuove misure fiscali per sostenere il turismo interno. Queste misure, approvate dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2024, mirano a promuovere la ripresa del settore turistico e a stimolare l'economia locale, con particolare attenzione a 55 città turistiche. La Tourism Authority of Thailand (TAT) organizzerà eventi e attività per incentivare i viaggiatori a visitare queste città, con l'obiettivo di raggiungere un fatturato turistico di 360 miliardi di baht. Prachachat.net riporta che le iniziative includono collaborazioni con partner privati e promozioni speciali per i turisti. Le misure fiscali permetteranno alle aziende di dedurre il doppio delle spese per seminari e viaggi aziendali nelle città turistiche, e ai privati di detrarre fino a 15.000 baht per spese di viaggio.