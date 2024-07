Tailandia: Misure per garantire la sostenibilità del Fondo di Sicurezza Sociale

8 Luglio 2024_ Con l'aumento dell'aspettativa di vita e il calo del tasso di natalità, le autorità tailandesi stanno cercando nuove misure per garantire la sostenibilità del Fondo di Sicurezza Sociale. Il fondo, che dovrebbe raggiungere i 5 trilioni di baht entro il 2025, rischia di essere esaurito entro il 2054 a causa di una forza lavoro in diminuzione e bassi tassi di contribuzione. Il Thailand Development Research Institute (TDRI) e i rappresentanti degli assicurati propongono soluzioni come l'aumento dell'età pensionabile e la modifica del tetto contributivo. Il rapporto del primo trimestre 2024 dell'Ufficio del Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale ha evidenziato preoccupazioni sulla sostenibilità del fondo. Lo riporta กรุงเทพธุรกิจ. Le proposte includono anche il miglioramento dei rendimenti degli investimenti e il recupero dei debiti, in particolare quelli governativi.