Tailandia: Mongkol Surasajja favorito per la carica di Presidente del Senato

23 Luglio 2024_ Mongkol Surasajja, ex governatore di Buri Ram, è il principale candidato per la carica di Presidente del Senato quando la Camera Alta si riunirà oggi. La selezione del Presidente del Senato e dei suoi vice seguirà la cerimonia di giuramento. Mongkol ha il sostegno del 'Gruppo Blu', un'alleanza che include Prawit Wongsuwon, ex vice primo ministro, e altri funzionari del Partito Palang Pracharath. Mongkol è anche collegato a una potente fazione del Partito Bhumjaithai nel Nordest, la capitale politica di Buri Ram. Lo riporta il Bangkok Post. La riunione del Senato è necessaria per eleggere il Presidente e i suoi vice, con il candidato che riceve il maggior numero di voti che sarà selezionato.