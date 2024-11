Tailandia: Monitoraggio delle politiche monetarie e fiscali sotto la presidenza di Kittiratt

12 Novembre 2024_ Kittiratt Na-Ranong è stato nominato presidente del Consiglio della Banca di Thailandia, suscitando attenzione sulle future politiche monetarie e fiscali del Paese. La sua leadership è attesa per guidare la Banca centrale in un periodo di sfide economiche, con l'obiettivo di stabilizzare l'economia e promuovere la crescita. Gli analisti prevedono che Kittiratt, già ex ministro delle Finanze, apporterà un approccio innovativo e strategico alla gestione delle risorse finanziarie. La nomina di Kittiratt è vista come un passo cruciale per affrontare le attuali difficoltà economiche della Thailandia, come riportato da กรุงเทพธุรกิจ. La Banca di Thailandia, istituzione fondamentale per la politica monetaria del Paese, gioca un ruolo chiave nel mantenere la stabilità economica e nel promuovere lo sviluppo sostenibile.