Tailandia: Mostra celebra 200 anni di arte moderna thailandese con influenze italiane

29 Luglio 2024_ La mostra "200 Years Journey Through Thai Modern Art History" si tiene al Museo Nazionale di Bangkok dal 13 luglio al 31 agosto 2024, presentando circa 100 opere selezionate da una collezione privata. L'esposizione ripercorre la storia dell'arte moderna thailandese, evidenziando l'influenza di artisti italiani come Giuseppe Turchi e Galileo Chini, che hanno contribuito allo sviluppo dell'arte nel paese. Tra le opere esposte, si trovano dipinti che combinano tecniche occidentali e tradizionali thailandesi, riflettendo un dialogo culturale tra le due nazioni. La mostra, come riportato da sarakadeelite.com, offre un'importante opportunità per esplorare le radici e l'evoluzione dell'arte thailandese, sottolineando il contributo degli artisti italiani nel contesto storico e culturale del paese.