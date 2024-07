Tailandia: Mostra d'arte di Natee Utarit ispirata all'Italia

5 Luglio 2024_ L'artista tailandese Natee Utarit ha presentato la sua mostra 'Déjà vu: The Last Chapter' a Bangkok, ispirata al periodo trascorso a...

5 Luglio 2024_ L'artista tailandese Natee Utarit ha presentato la sua mostra 'Déjà vu: The Last Chapter' a Bangkok, ispirata al periodo trascorso a Napoli, Italia. La mostra, suddivisa in tre parti, esplora temi che intrecciano l'arte cristiana e la filosofia buddista, utilizzando tecniche come il vetro colorato e la scultura. Utarit ha collaborato con artigiani italiani per ottenere i materiali desiderati, esponendo opere che riflettono l'influenza dell'arte rinascimentale italiana. La mostra si conclude il 6 luglio 2024 presso la Richard Koh Fine Art di Bangkok. Lo riporta sarakadeelite.com. L'evento ha attirato l'attenzione per la sua fusione unica di culture e tecniche artistiche.