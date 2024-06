Tailandia: Mostra di reperti culturali femminili Han e Romani al Museo di Hunan

26 Giugno 2024_ Il 15 giugno è stata inaugurata al Museo di Hunan la mostra 'Beauty Personalized - Han and Roman Female Cultural Relics Exhibition'. L'esposizione, organizzata congiuntamente dal Museo di Hunan e dall'Amministrazione per la Supervisione del Patrimonio Culturale Romano, presenta oltre 200 reperti provenienti da 19 musei, tra cui i Musei Capitolini di Roma, Italia. Tra i pezzi esposti, spicca il murale romano 'Painted Plaster Mural of Perseus and Andromeda', proveniente dai Musei Capitolini e mostrato per la prima volta in Cina. La mostra, che durerà fino al 7 ottobre, esplora le vite delle donne di 2000 anni fa attraverso reperti orientali e occidentali. Lo riporta prnewsthailand.com. L'evento rappresenta un'importante occasione di dialogo culturale tra Oriente e Occidente, mettendo in luce la bellezza e il valore estetico condiviso delle donne di epoche passate.