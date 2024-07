Tailandia: Mostra immersiva su Leonardo da Vinci a Bangkok

2 Luglio 2024_ Una mostra immersiva dedicata a Leonardo da Vinci è stata inaugurata a Bangkok, presso l'Attraction Hall di ICONSIAM. La mostra, intitolata 'Da Vinci Alive', è stata realizzata in collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Roma e coinvolge esperti italiani e francesi. L'esposizione offre un'esperienza unica, esplorando le opere e le invenzioni del genio rinascimentale attraverso proiezioni immersive e riproduzioni fedeli. I visitatori possono ammirare macchine in scala, studi anatomici e capolavori come 'L'Ultima Cena' e 'L'Uomo Vitruviano'. Lo riporta megatix.in.th. La mostra sarà aperta fino al 31 luglio 2024, offrendo un'opportunità imperdibile per conoscere da vicino l'eredità di Leonardo da Vinci.