Tailandia: MOTIF celebra 20 anni con il lancio di Dolce&Gabbana Casa

02 Settembre 2024_ MOTIF, un rinomato brand di arredamento di lusso in Tailandia, ha festeggiato il suo ventesimo anniversario presentando la prima collezione Dolce&Gabbana Casa in Asia sudorientale. L'evento si è svolto presso il Central Embassy di Bangkok, con la partecipazione di ospiti illustri, tra cui l'ambasciatore italiano Paolo Dionisi. La collezione, caratterizzata da design italiani unici, si ispira a temi come Carretto Siciliano e Blu Mediterraneo, riflettendo l'eleganza e la cultura italiana. La notizia è stata riportata da naewna.com. MOTIF offre ora ai fan di Dolce&Gabbana Casa l'opportunità di acquistare questi pezzi esclusivi, arricchendo l'arredamento domestico con un tocco di stile italiano.