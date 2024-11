Tailandia: My Only Sunshine lancia la collezione Tuscan Dreams ispirata all'Italia

10 Novembre 2024_ La designer Nat-Nicha Thanlongkorn, direttore creativo del marchio My Only Sunshine, ha collaborato con l'attrice e fashion icon...

10 Novembre 2024_ La designer Nat-Nicha Thanlongkorn, direttore creativo del marchio My Only Sunshine, ha collaborato con l'attrice e fashion icon Nychaa Nuttanicha per presentare la collezione "Tuscan Dreams". Questa collezione, che trae ispirazione dalla bellezza della Toscana e dall'architettura rurale italiana, include capi ready-to-wear realizzati con tessuti confortevoli e decorazioni uniche. Il pezzo forte della collezione è il 'Verona Dress', un abito spalline scoperte che riflette l'eleganza e la delicatezza tipiche dell'arte italiana. La notizia è stata riportata da mrbadboygo.com. La collezione, che sarà disponibile per l'autunno/inverno 2024, promette di portare un tocco di stile italiano nel guardaroba delle donne tailandesi.