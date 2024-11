Tailandia: My Only Sunshine lancia la collezione 'Tuscan Dreams' ispirata all'Italia

08 Novembre 2024_ Il brand tailandese My Only Sunshine ha presentato la sua nuova collezione di abbigliamento 'Tuscan Dreams', in collaborazione con...

08 Novembre 2024_ Il brand tailandese My Only Sunshine ha presentato la sua nuova collezione di abbigliamento 'Tuscan Dreams', in collaborazione con l'attrice e fashion icon Nychaa. Questa collezione, pensata per viaggi e momenti di relax, trae ispirazione dalla bellezza della Toscana e dall'architettura rurale italiana, con elementi che richiamano anche Amsterdam. Tra i pezzi di punta c'è il 'Verona Dress', un abito che combina tessuti pregiati e dettagli floreali, evocando l'eleganza delle città europee. La notizia è stata riportata da inzpy.com, evidenziando l'influenza della cultura italiana nel design tailandese. La collezione è disponibile in vari punti vendita e online, permettendo a tutte le donne di indossare un pezzo di Italia nel loro guardaroba.