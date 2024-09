Tailandia: Negroni Week celebra il cocktail italiano con eventi a Bangkok

08 Settembre 2024_ La Negroni Week torna dal 16 al 22 settembre 2024, portando in Tailandia la celebrazione del celebre cocktail italiano a base di gin, vermouth dolce e Campari. Durante questa settimana, bar e ristoranti di Bangkok offriranno vari eventi e twist sul classico Negroni, con parte dei proventi destinati a Slow Food, un'organizzazione benefica. Tra i protagonisti ci saranno bartender italiani di fama, come Tommaso Cecca e Luca Cinalli, che porteranno la loro esperienza e creatività nei locali della capitale tailandese. La notizia è riportata da lifestyleasia.com, evidenziando l'influenza della cultura italiana nel panorama della mixology globale. La Negroni Week rappresenta un'opportunità unica per gli amanti dei cocktail di scoprire nuove varianti e gustare l'autenticità del Negroni in un contesto internazionale.